Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" soruşturma kapsamında tutuklanan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un şirketlerine kayyum atandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Erden Timur hakkında yürütülen “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçuna yönelik soruşturma kapsamında; Timur'un ortağı ve sahibi olduğu şirketlere mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu şirketlerin “öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı” kaydedildi.