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Erdoğan, 1 Mayıs'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Erdoğan, 1 Mayıs'ı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

 

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