Erdoğan, 1 Mayıs'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."