Erdoğan: 2018 seçimleri kronometreyi sıfırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de Honaz Tüneli ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Altılı Masa'dan bir türlü aday çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar." dedi.

"Bunca zamandır adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, seçim sandığını işaret etmişlerdi. 4,5 yıldır Cumhurbaşkanıyız aklınız neredeydi." diyen Erdoğan, "Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti, yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır." diye konuştu.

Erdoğan, "Altılı Masa'nın etrafında yer alanların hepsini toplayın, üstüne terör örgütlerinin uzantılarını koyun. Bakalım milli iradenin gücü karşısında ne ifade edecek." dedi.

Altılı Masa'ya çağrıda bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın, zaman kaybediyorsunuz. Bırakın tek parti faşizmi özentisi dalavereleri de sandığa gelin."

Erdoğan, "14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız." şeklinde konuştu.