  3. 'Erdoğan 300 Boeing sözü verdi' diyen Özel'e Çelik'ten sert yanıt
'Erdoğan 300 Boeing sözü verdi' diyen Özel'e Çelik'ten sert yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için "ABD'den 300 Boeing uçağı alma sözü verdi" sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

'Erdoğan 300 Boeing sözü verdi' diyen Özel'e Çelik'ten sert yanıt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Trump’ın oğluna diyor ki, ‘Bana bir randevu ayarlarsanız, Trump’la canlı yayında bütün dünyanın gözünün önünde Amerika’dan 300 tane Boeing uçağı almanın siparişinin sözünü veriyorum.’ Bu şartla görüşme ayarlamaya çalışıyorlar” demişti.

Özgür Özel'in bu sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik "Özel’in  Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi, her geçen gün daha geriye gidiyor. Üstelik CHP’nin dış politika birikiminin de ‘tasfiye’ edildiği bir süreç yönetiyor" ifadelerini kullandı.
Çelik, "CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi, ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle ‘öğrenmeyi öğrenme’ sürecine girmesinde fayda vardır" dedi.

