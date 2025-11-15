Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, “Biz yaraları sarmanın derdindeyiz. Yeni yuvaların hayırlı olmasını diliyoruz” derken konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

"Karşılamanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Bir kardeşiniz, bir yoldaşınız olmaktan her zaman gurur duydum.

Bizim insanımızın derdine çare bulmaktan başka hiçbir amacımız yok. Biz ülkeye eser kazandırmanın peşindeyiz. Sizler de zaten çok iyi görüyorsunuz. Gece gündüz çalışıyor, sizi yuvalarınıza yerleştirmek için çaba harcıyoruz.

11 ilimizde yapımını tamamladığımız 350 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yuvalarınızın hayırlı olmasını diliyorum.

6 Şubat tarihinde Adıyaman gerçekten çok büyük acı yaşadı. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz felaketlerde, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz.

53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz felakette 11 ilimiz zarar gördü. Millet ve devlet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Dünyada çok az milletin taşıyabileceği yükün altında omuz omuza vererek kalktık.

Herkes iyi bir sınav veremedi. Millet burada can derdindeyken siyasi rant peşinde vicdansızlar çıktı. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı sahnelere şahitlik ettik.

Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buraya düşmeyen deprem turistlerini gördük. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları, medyada ve sosyal medyada hükümet düşmanlığı yapanları şimdi ne gören var ne duyan var.

Biz ise depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Sizlerin talep ve beklentilerine kulaklarımızı tıkamadık. Sadece enkazları kaldırmadık, anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk. Kardeşlerimizi yeni evlerini kavuşturuyor, şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz.

Eylülde 304 bininci konutu teslim etmiştik. Bugün de yüzde 78'ini tamamladık, 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ediyoruz. Depremin üzerinden geçen 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin konut ve iş yerini teslim ettik. Türkiye'nin en büyük 2. şantiyesini Adıyaman'da kurduk.

Böylece 11 ilimizde toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş oluyoruz. Deprem konutları ve iş yerleriyle birlikte diğer yatırımları da hizmete alıyoruz. İnşallah yıl sonunda toplam 43 bin 573 bağımsız bölümü, 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmeyi planlıyoruz.

Sosyal konutlara maşallah milletimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Adıyaman'a da 5 bin sosyal konut yapacağız. Başvurular bittikten sonra temelleri atacak evlerimizi hızla teslim edeceğiz. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımakta kararlıyız."