Erdoğan, 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hali" ve "kocama hali" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hali", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

Alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy, 2000 yılında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) faili meçhul cinayetler nedeniyle idam cezasıyla yargılanan 32 Hizbullahçı arasında yer alıyordu. Mehmet Emin Alpsoy, örgütün askeri kanat sorumlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Ankara 1 No’lu DGM’de 8 Haziran 2000 tarihinde yapılan duruşmada, Mehmet Emin Alpsoy, 1990-1996 yılları arasında Hizbullah örgütü içerisinde yer aldığını, ancak yasa dışı hiçbir faaliyete katılmadığını iddia etmişti. İddianamede, Etimesgut’taki evin bodrumundan çıkan cesetleri kamyonla taşıdığı öne sürülen Alpsoy’un kardeşi sanık Hasan Alpsoy da, cesetlerden haberi olmadığını ileri sürerek, “Ailemle Van’a giderken evimin anahtarını kardeşim Mehmet Emin Alpsoy’a vermiştim. Bodrum’da ceset olduğunu anlasaydım, polise haber verirdim ya da kiracı olduğum evi değiştirirdim.” ifadesini vermişti.

Nihat İlman (49), adam öldürme ve silah kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası; Sedat Çelik (49), uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. (ANKA)