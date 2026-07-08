Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'yı Cumharbaşkanılığı Külliyesi'nde karşılayarak görüştü.