Erdoğan, ABD'deki Türkevi'nde Scholz ile görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan ve Scholz'un Türkiye saatiyle 22:00'da Türkevi'nde bir araya gelmeleri bekleniyor.

İki lider bundan önce en son yine ABD'de Temmuz ayında gerçekleştirilen NATO zirvesi sırasında bir araya gelmişti.

Akkuyu için Siemens'ten parça bekleniyor

Temmuz ayındaki görüşmenin kritik başlıklarından olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin bugünkü toplantının da ana gündemini oluşturması bekleniyor.

Alman şirketi Siemens, Türkiye'nin nükleer santral projesinin tedarikçileri arasında. Ancak yaklaşık bir yıldır teslimatlar yapılamıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre Türkiye, projenin takvime uygun ilerleyebilmesi için Almanya'dan santralde üretilen "elektriğin iletimini sağlayan" ekipmanı bekliyor.

Erdoğan NATO zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında bu konuya da değinmiş, "Akkuyu'nun en önemli ünitelerinden bir tanesi de Siemens ile ilgili olan münasebetlerimiz. Siemens'in bize göndermesi gereken türbinler meselesi var. Bu türbinlerde de şu anda Alman gümrüklerinde bunlar bekliyor. Bunları da kendilerine (Başbakan Olaf Scholz) söyledik" ifadelerini kullanmıştı. Siemens konusunda Scholz ile temaslarının iyi geçtiğini belirten Erdoğan, çözüm beklentisine dikkat çekerek "Buralarda bazı tıkanıklıklar var ama aşacağımıza inanıyorum. Bu konuda Sayın Şansölye ile münasebetler iyi geçti" demişti.

Ancak aradan geçen zamanda söz konusu ekipmanın Almanya'dan ithal edilmesinde ilerleme sağlanamadı. Son olarak Enerji Bakanı Bayraktar, yaklaşık iki hafta önce katıldığı Anadolu Ajansı yayınında alternatif bir ürünün Rusya tarafından Çin'e sipariş edildiğini, Siemens'e ise yaptırımı değerlendirdiklerini açıkladı. "Türkiye piyasasında bu kadar güçlü bir varlığı olan firmanın bir bedel ödemesi gerekiyor" ifadelerini kullanan Bayraktar teslimat sorununun inşaatı yavaşlattığını da söyledi.

Bayraktar'ın bu sözlerinin ardından şirketten DW Türkçe'ye yapılan açıklamada ise "gerekli ihracat ve gümrük izinleri verilmediği için" teslimatların gerçekleştirilemediği kaydedildi. Almanya'da ihracat izinlerini Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na bağlı Ekonomi ve İhracat Kontrolü Dairesi veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak savaş başlatmasının ardından Rus özel ve tüzel kişilerle bağlantılı ihracatlar sıkı denetime tabi tutuluyor.

Türkiye ise Akkuyu projesinin Rusya'ya yönelik yaptırımların parçası olmadığını savunuyor.

Typhoon jetleri de gündemde

Erdoğan, Temmuz ayında Scholz ile yaptığı görüşme sonrası savaş uçağı Eurofighter Typhoon alımı ile Türkiye'de üretilen savaş gemileri için ekipman ithalatının da gündeme geldiğini anlatmıştı.

Türkiye ve ABD arasında F-16 savaş uçağı alımına dair anlaşmazlık aşılırken halihazırda Milli Savunma Bakanlığı ile tedarikçi taraflar arasında teknik görüşmeler devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasına göre Ankara hâlâ F-35'lerle de ilgileniyor, satışa engel CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını sağlayacak formüller üzerinde çalışıyor. Fidan, geçen hafta Anadolu Ajansına verdiği mülakatta, "F-35 çünkü CAATSA'dan dolayı takılmış durumda, bu konuyu dediğim gibi biz sadece F-35’den dolayı değil, CAATSA’yla ilgili konudan dolayı çözmeye çalışıyoruz. Yani bu iş çözülürken yanında F-35’le de ilgili bir çözüm gelirse tabii ki tercihe şayan bir durum olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu iki uçağın yanı sıra Avrupa üretimi Eurofighter'ları da envanterine katmak istediğini Savunma Bakanı Yaşar Güler 2023 Kasım'ında açıklamış, 40 adet jet almak istediklerini söylemişti.

Anlaşma şu ana dek Almanya'nın vetosu nedeniyle yapılamadı.