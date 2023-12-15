Erdoğan açıkladı: Büyükşehir adayları için tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme konusunda, "Nasip olursa pazar günü İstanbul'da üç bölgenin de tüm kanaatlerini, temayüllerini alacağız. Bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp, inşallah, Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." dedi.

"Biden, F-16 konusunda olumlu bakış açısına sahip"

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi konusunda, "Dün akşam Sayın Biden’la etraflıca görüşmemiz oldu. Bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile ilgili gelişmeler teşkil etti. Ve F-16 ile gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili olarak da Kongre’ye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Tek şeyleri özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız. Bizim Parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de kendilerine Parlamentomuzun dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğunu, yeter ki terörle ilgili yaklaşımlarını İsveç kontrol altına alsın. Komisyondan zaten geçti, Ötesinde de dışişleri komisyonumuz Kongre’yle bu işleri yönetiyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye saldırılar

"Gazze konusunu etraflıca ele aldık." diyen Erdoğan, "Şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı… Okullar, camiler, kiliseler… Bunların yıkılmasının ne denli insan olduğunu, bu noktada başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekir. Sizin müdahil olmamaızın halinde, burada bir insanlık suçu var, vicdanı suç var. Biz de elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz dedik." açıklaması yaptı.