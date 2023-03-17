Erdoğan açıkladı: Finlandiya'ya NATO yolu açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Mecliste onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Finlandiya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini güçlü şekilde devam ettirmesini önemsiyoruz.

- NATO'ya üyelik başvurusu görüşmemizde önemli yer tuttu.

- Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

- NATO, Finlandiya'nın üyeliğiyle daha da güçlenerek bu sayede küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında inanıyorum ki etkin rol oynayacaktır.

- İsveç'le görüşmelerimizi ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz.

- Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır.

- Erdoğan, 120 teröristin listesini verdik, 'bize verin' dedik. Teröristleri bize vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil.

- Erdoğan, (Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay süreci) Temenni ederim ki seçim öncesi yetişir.