  Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da katıldı.

