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Erdoğan, Aliyev ve Berdimuhamedov ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkmenistan'daki üçlü zirvede bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla dar katılımlı ve heyetlararası görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi.

Üç lider, dar katılımlı toplantının ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.