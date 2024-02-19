Erdoğan, Aliyev'i törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilen Aliyev'i resmi törenle karşıladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimleri kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen liderler, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Aliyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.