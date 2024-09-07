Erdoğan'dan teğmenlere tepki: Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de “21. İmam Hatipliler Kurultayı”nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında ama şuna dikkat edin en çok da imana saldırıyorlar, en çok da inanç değerlerimize saldırıyorlar. Medya ve sosyal medya. İşte bu kötü emeli olan, imanımıza ve vatanımıza kasteden ellerde birer silaha, birer işgal silahına dönüşmüştür. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır." dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi

İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili Erdoğan, "Dün gencecik bir evladımızı, Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 40 bin masum sivili öldürdüler. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak, bizim için İslami, imani bir vazifedir, vatani bir meseledir. Tabii ki milli bir meseledir." diye konuştu.

Dış politika

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Es-Sisi'nin ziyareti konusunda, "Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin, Filistin'in hayrına olacaktır. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız." ifadelerini kullandı.

Teğmenlerin kılıçlı yemini

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında ise şunları söyledi: "Bu ordu milletin her bir ferdinden teşekkül eden bir ordudur. Bu ordu milletindir ve milletin göz bebeğidir. Millet olarak kahraman ordumuzun, kahraman mensuplarıyla gurur duyuyoruz. Şunun da çok net bilinmesini isterim, ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak araştırmalar yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evel allah temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları ordumuzun içinden temizleyeceğiz. 3 tane birinci olan kızımız var. Bunlardan birinin ismi İkra. 3 kardeş. Manisalı, birinci oldu. Diğer 2'si, onlar da birer Anadolu yavrusu fakat bu oyuna nasıl geldiler, gelindi. Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimi yaptık. Kara Kuvvetleriyle görüşmelerimizi yaptık, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi içinde adımlarımızı atıyoruz. Ordumuzun üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Tüm dünyada üstün disipliniyle bilinen ordumuz içinde buna zarar verecek durumu görmezden gelmez, demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız."