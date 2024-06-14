Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam Dünyası'nın birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini ifade etti.