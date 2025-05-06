117 gün sonra ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında 117 gün sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşme 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.
35 dakika süren görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmeden çok önce konutunun önüne çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Bahçeli bu sürede, güvenlik görevlileri ve gazetecilerle selamlaştı.
Bahçeli kalbinden operasyon geçirmişti
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.
10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.