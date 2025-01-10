Erdoğan Bahçeli görüşmesinde ne konuşuldu? Kritik Öcalan detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dün gerçekleştirdiği sürpriz görüşmede ele alınan konular netleşti. İki liderin, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra DEM heyetinin İmralı ziyaretini değerlendirdiği, ayrıca Abdullah Öcalan için umut hakkı ve ev hapsi gibi olasılıkları masaya yatırdığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yılın ilk toplantısını dün yaptı. Beştepe’deki konutta gerçekleşen buluşmada, ana gündem maddesi “Terörden Arındırılmış Türkiye” oldu.
Her yılın ocak ayında bir araya gelen iki lider, bu yıl da geleneği sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1 Ocak’ta 77 yaşına giren Bahçeli’yi doğum günü dolayısıyla kutladığı öğrenildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü.
İmralı heyeti gündemdeydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos’ta ‘İç cephemizi sağlam tutalım’ mesajının ardından, Devlet Bahçeli, TBMM’de tarihî İmralı çağrısı ile yeni bir süreç başlatmıştı. Süreç kapsamında DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişti.
Ev hapsi formülü masaya yatırıldı
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan-Bahçeli zirvesinde, bu görüşmeler masaya yatırılırken ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildi.