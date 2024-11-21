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"Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasına DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi
AA
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"Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasına DMM'den açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiasının yer aldığı belirtilerek söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

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