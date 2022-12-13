Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evi Devletbey Konağı’nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Erdoğan, görüşme sonrasında Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.
Önceki görüşme bir ay önce oldu
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki son ikili görüşme 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşip, 1 saat sürmüştü. Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde son ziyareti ise 5 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve o görüşme de 1 saat sürmüştü.