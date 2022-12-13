Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Görüşme, Bahçeli’nin Beytepe Mahallesi Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evi Devletbey Konağı’nda gerçekleşti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan, görüşme sonrasında Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

Önceki görüşme bir ay önce oldu

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki son ikili görüşme 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşip, 1 saat sürmüştü. Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde son ziyareti ise 5 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve o görüşme de 1 saat sürmüştü.