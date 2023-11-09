Erdoğan: Batılı ülkeler İsrail'in katliamını uzaktan seyrediyor

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.



Erdoğan zirvede şu açıklamaları yaptı:

* Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetikleidği enflasyon son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da arttırdı. İşgal edilmiş Filistin topraklarındaki işgal hepimizin yüreğini yaraladı. 34. günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın insanların yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail hükümeti insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor.

* Batılı ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içinde.

* İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* Gelişmeler, Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bir kez daha bize göstermektedir. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini gönderdik.

* 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet başkanları eşleri katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek.

* Gazzeli kardeşlerimiz için güçlü bir dayanışma sergilenecek. 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta ABD, Batı, hep birlikte sessizler. Müslümanlar olarak sesimizi bugün yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz?

* Bölgeye insani yardım ulaştırmak için çalışıyoruz. Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz.