Erdoğan Bayraktar, deprem konulu oturumda konuşmacı olacak

OF Hayrat Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 'Cemiyette Muhabbet Günlerimiz' sohbetlerinin 36’ncısı, 30 Ocak Salı İstanbul'da gerçekleşecek. 'Depremde Dünya, Türkiye, İstanbul ve Biz Neredeyiz' konusunun ele alınacağı toplantıya, eski Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, Türkiye Deprem Vakfı Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış konuşmacı olarak katılacak.