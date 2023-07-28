Erdoğan: Belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında “Kamu-özel sektör arasındaki yakın işbirliğinin önemini burada bir kez daha gördük. Salı günü başlayan ve dört gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Dünyanın 81 farklı ülkesi ile birlikte NATO, Afrika Birliği ve Türk Amerikan İş Konseyi'nden katılım oldu. Aynı şekilde fuara 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Fuarımızda 689'u yerli, 772'si yabancı olmak üzere bin 461 firma yer aldı. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere 100 binden ziyaretçiyi ağırlayan IDEF'23 sektöre damgasını vurmayı yine başardı. Fuar tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yıllık zaman zarfında IDEF sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. Türkiye için önemli bir kazanım olan bu gerçeği, katılımcı ve firma sayısının yanı sıra ürünlerimizin genişleyen yelpazesi de teyit ediyor. Türk Savunma Sanayii'nin adeta görücüye çıktığı fuar süresince farklı kategorilerde 200'e yakın sistem ve alt sistemin tanıtımı yapıldı. IDEF'23 iş bağlantıları açısından da hamdolsun oldukça verimli geçti. Şimdiye kadar katılımcı şirketler, yabancı heyetler ve Türk tedarik makamları arasında 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca 4 gün boyunca 120 tanıtım programı, iş birliği protokolü ve sözleşme imza töreni düzenlendi. Bunların haricinde daha pek çok temasa, görüşmeye, iş bağlantısına, irtibat tesisine fuarımız vesile oldu.” dedi.

"Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip, özgün çözümler geliştireceğiz"

Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip çözümler geliştireceklerini belirten Erdoğan, “IDEF'in başarı çıtasını daha da yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Fuarın ülkemize ve sektörümüze yakışır şekilde icrasına destek veren hiçbir kardeşimi göz ardı edemeyiz. Ama buraya destek veren kardeşlerime, firmamıza ve kurumumuza şükranlarımı sunuyorum. Elbette IDEF'23 deki başarımızı aldık, Türkiye'nin gurur hanesine yazdık. Ama aynı zamanda bugünden itibaren daha büyük hedeflere yelken açtık. Önümüzde çok iyi değerlendirmemiz gereken 2 senemiz bulunuyor. İnşallah bu süreyi kamusu ve özel sektörü ile en etkin, en verimli şekilde kullanacağız. Başlayıp belli bir aşamaya getirdiğimiz projelere hız vereceğiz. Sektörün ihtiyaçlarını tespit edip, özgün çözümler geliştireceğiz. Ürün yelpazemizle birlikte rekabet gücümüzü de artıracağız. MOKAP olarak sergilenen ürünlerimizi kullanıma ve satışa hazır hale getireceğiz. Sadece bunlarla kalmayacak, kendi alanında çığır açan, sektöre yön veren ileri teknolojiye sahip yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. IDEF'in işte bu hedeflerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz bir platform olabilmesi için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii alanında son 21 yılda gelişmeler kaydedildiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradaki tüm firmalarımızın adeta bir akıncı ruhu ile işine ve projesine dört elle sarılmasını bekliyorum. Yalan tüccarlarına ve şeamet tellallarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki IDEF'i her bakımdan sektörümüz açısından yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Bunları söylerken kesinlikle hamaset yapmıyoruz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz. Savunma sanayii alanında kat ettiğimiz mesafe bizim hem referansımız hem ilham kaynağımız hem de neleri yapabileceğimizin müjdecisidir. Ülkemizi takip edenler son 21 yılda Türkiye'nin özellikle savunma sanayii alanında yazdığı başarı hikayesinin en yakın şahididir. Kurumlarımız, firmalarımız ve vatandaşlarımız ise bu hikayenin aktörleri olarak sürece tanıklık ettiler.” şeklinde konuştu.

"Korkaklar zafer anıtı dikemez"

Erdoğan, “Gerçekten son 21 yılda dünyada belki de hiçbir ülkenin karşılaşmadığı engellerle karşılaştık. Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Haksız ve hukuksuz kısıtlamaların muhatabı olduk. Çifte standardın, adaletsizliğin, ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama bunlar karşısında yılmadık, pes etmedik, yolumuzdan asla dönmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Her zaman şu inançta olduk, korkaklar zafer anıtı dikemez. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz, iman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. İşte bu anlayışla hareket ederek hamdolsun 21 sene önce hayali dahi kurulamayan nice başarıya nice zafere fuarda bugün gururla tanıtılan nice savunma ürününe imza attık.” dedi.

“Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden biriyiz”

Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002 yılında savunma sektöründe yüzde 80 oranında dışa bağlı bir ülke devraldık. Öyle ki askerinin polisinin kullandığı temel silahları bile yurt dışından ithal eden ithal etmek mecburiyetinde olan bir Türkiye vardı. Bu bağımlılık ilişkisinden dolayı terörle mücadele operasyonlarımızı yürütürken bile ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorduk. Gün oldu terörle mücadele için istediğimiz bir İHA’yı bile bize vermediler. Bizim silahlarımızı teröristlere karşı kullanamazsınız dediler. Tabancayı bize vermediler. Ama şimdi bize tabanca vermeyenlere biz kendi tabancalarımızı veriyoruz. Gün oldu parasını ödediğimiz malzemeleri bile tedarikini yapmadılar. Daha burada sayamayacağımız sayısız bahanelerle bize sürekli zorluk çıkardılar. Savunma sanayinde attığımız cesur adımlarla bize ve ülkemize yakışmayan bu tabloyu tamamen tersine çevirdik. Dışa bağımlılığı yüzde 20’lere kadar düşürdük. Bugün kara hava ve deniz araçlarında ihtiyaçlarımızın yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz. TB2 ve ANKA ile başladığımız yolculuğumuzu AKINCI ve AKSUNGUR ile bir üst lige taşıdık. İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA ile inşallah bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden biriyiz. Gemilerimizi sadece tasarlamak ve üretmekle kalmıyoruz. Gemilerde kullanılan silah sistemlerinden radarlara elektronik harbe kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. Silahlı insansız deniz, hava ve kara araçlarında yeni ürünlerle kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz.” diye konuştu.

“Ülkemiz ekonomisinin lokomotifliğini üstlendi”

Erdoğan, “2002 yılında savunma sektöründe sadece 57 firmamız faaliyet gösteriyorken, bugün bu sayı ne oldu biliyor musunuz? 2 bin 500. Savunma Sanayiimiz 80 binden fazla çalışanıyla ülkemiz ekonomisinin lokomotifliğini üstlendi. 1 milyar dolar olan ciro rakamımız 12 milyar doları aştı. Araştırma geliştirme harcamamız 49 milyon dolardan 2 milyar dolara yükseldi. 248 milyon dolar civarında olan ihracatımız geçen sene 4 buçuk milyar dolarla rekor kırdı. Daha da artacak bundan şüphemiz yok. 2023’ün ilk yarısında savunma ihracatımız 2 milyar 400 dolar oldu. Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu başarıları küresel ekonomik krizlerin yanında 6 şubat 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen 50 bin’e aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine rağmen elde ettik. Yine bu dönemde 14 mayıs 28 mayıs tarihlerinde 2 kritik seçim yaşadığımız halde hedeflerimizden bir an olsun kopmadık.” kaydetti.