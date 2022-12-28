Erdoğan: Beyin göçünü tersine çeviriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sadece gençlerimizin yurt dışında tecrübe sahibi olmasını sağlamakla kalmıyor Türkiye'yi, dünyada bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, "İhdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemini güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl TEKNOFEST'te, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması finalistlerinden seçtiğimiz 3 öğrenciyi Antarktika Bilim Seferi'ne dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bilim ve teknolojide yeniden şahlanışa geçiyoruz. Bu coğrafya tekrar bilimin ve teknolojinin önde gelen merkezlerinden biri olacaktır." dedi.