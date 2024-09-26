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Erdoğan, Biden’in yemeğine katılmadı, Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçtiği öğrenildi. 

Haber Merkezi
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Erdoğan, Biden’in yemeğine katılmadı, Türkiye'ye döndü
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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği akşam yemeğine katılması bekleniyordu.

Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na geçmek için Türkevi'nden çıktı.

Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, özel uçak "CAN" ile TSİ 00.40'ta ABD'den Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "CAN", saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Katılacağı açıklanmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’in BM toplantılarına katılan liderler için verdiği yemeğe katılacağı açıklanmıştı.

Emine Erdoğan da Joe Biden’in eşi Jill Biden’ın liderin eşleri için verdiği öğle yemeğine katılmıştı.

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