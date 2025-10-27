Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eurofighter anlaşması için imzaları attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşıladı.

İki lider görüşmenin ardından, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ile ilişkilere ve yapılan Eurofighter anlaşmasına dair konuştu:

"Ticaret hacimimizi 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız"

Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret, savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük t icaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomimik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaretin güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Aramızda ikili işbirliği çerçeve anlaşmasına yönelik müzakerelere başladık.

Eurofighter tedariki

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına imza attık. Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığı'nın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum.

"Biz bu karara cesur bir adım olarak bakıyoruz"

Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. Bugün ayrıca Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biz bu karara cesur bir adım olarak bakıyoruz. Kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arzediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la birlikte adım atacağımıza inanıyorum.

Özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri sayın Başbakanla değerlendirdik 4. yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyid ettik. Tabiatıyla çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerinin ülkeyi istikrarsızlığa düşürülmesi çabalarının önlenmesi gerekiyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."

İngiltere Başbakanı Starmer, basın toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerle birlikte burada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Her iki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir. Şu anda eskisine oranla çok yakın çalışan iki ülkeyiz. NATO müttefikleri olarak çalışıyoruz. Ukrayna'yı destekliyor, Ortadoğu'da barış için çalışıyoruz. Sizin oynadığınız rolün altını çizmek isterim. Gazze'de bölgeyi çok daha iyi bir noktaya götürmek için çalışıyoruz.

"20 bin istihdam imkanı sağlanacak"

Güvenlik, terörizmle, mücadele, göç, enerji ve birçok konuda yapabileceğimiz çok şey var. Burada çok büyük adım attık. Stratejik bir ortaklığı duyuruyoruz. İlk Birleşik Krallık Türkiye İkili İşbirliği çerçevesini duyuruyoruz. Bu çok önemli mihenk taşı. Bütün bunun kalbinde bugün imzalamış olduğumuz anlaşma var. Birleşik Krallık Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak. Bu NATO'daki derinliği ve savunma sanayimizde işbirliğini artıracak. 20 bin istihdam imkanı sağlanacak.

Bu uçakların birlikte oluşturulması inşasında çalışacağız. İşadamları, parlamenter ve akademisyenler arasında diyalog oluşturulacak. Ortaklaşa dayanışmamızın bir sonraki aşamaya taşınması sağlanacak. Tarihi bir gün. Sayın Cumhurbaşkanına sıcak karşılamadan dolayı, ortaklığı için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışmayı desteklemek konusunda çok büyük istek diyorum. Önümüzdeki yıl NATO zirvesinde tekrar Türkiye'de olmaktan mutluluk duyacağım. Teşekkürler."