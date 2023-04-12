Erdoğan: Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar '7'li masa'nın dolgu malzemeliğine razı oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "6 Şubat'taki depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ankara'da son dönemde hayata geçirilen metro yatırımlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor." dedi.

Yaklaşan seçimlerle ilgili değerlendirme yapan Erdoğan, "14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Şimdi Türkiye Yüzyılı ile güvenli, huzurlu, zengin, güçlü, büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor." dedi.

Konuşmasında CHP listelerinden seçime giren partileri de eleştiren Erdoğan, "Kurdukları '7'li masa'daki her parti kendi kırmızı çizgileri namına ne varsa çiğneyip geçti. Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar '7'li masa'nın dolgu malzemeliğine razı oldular. '7'li masa'dan terörle mücadeleye dair bir söz duydunuz mu? Masadakilerin millete hizmet gibi bir derdi yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, gerçek niyetlerini saklayamazlar. Milletimizin kazanımlarının üç beş muhteris eliyle heba edilmesine göz yummayacağız." diye konuştu.