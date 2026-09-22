Erdoğan BM kürsüsünde şiir okudu, Binali Yıldırım gözyaşlarına boğuldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde yaptığı konuşmada Türk edebiyatının şairi Sezai Karakoç’un dizelerine yer verdi. Erdoğan’ın şiiri okuduğu sırada, salonda bulunan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan'ın İsrailli isimleri salondan çıkmaya itecek kadar etkili olan şiiri Türk ekibindeki bakanlar ve bürokratlar tarafından ayakta alkışlandı.

Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasında alıntı yaptığı Sezai Karakoç’un "Onlar Sanıyorlar Ki" isimli şiiri

Onlar Sanıyorlar ki

Onlar sanıyorlar ki,

biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak,

tarih susmayacak.

Tarih sussa,

hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki,

bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar,

vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar,

tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar,

Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar

Sezai Karakoç