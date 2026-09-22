Erdoğan BM'de şiir okudu: İran ayakta alkışladı, İsrailliler salonu terk etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerinde dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze'deki duruma ve İsrail yönetiminin Filistin politikalarına ayıran Erdoğan, uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısında bulundu.

Sezai Karakoç'un dizelerine İran heyetinden alkış

Konuşması sırasında şair Sezai Karakoç’un dizelerini okuyan Erdoğan, salona şu sözlerle seslendi:

Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak.

Halbuki biz sussak tarih susmayacak.

Tarih sussa hakikat susmayacak.

Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak.

Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.

Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar.

Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

Erdoğan’ın bu dizeleri seslendirdiği anlarda salonda bulunan İran heyetinin ayağa kalkarak alkış tuttuğu görüldü.

İsrail temsilcisi konuşma sırasında salonu terk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdüğü sırada, İsrail’in BM temsilcisi Genel Kurul salonundan ayrıldı.