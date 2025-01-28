Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti
İkilinin görüşmesine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Ankara'daki görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
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