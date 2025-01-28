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Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Haber Merkezi
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Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti

İkilinin görüşmesine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti. Ankara'daki görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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