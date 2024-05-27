Erdoğan: Bu millet Menderes ve arkadaşlarını şükranla ve biraz da mahcubiyetle anacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu”nda konuşuyor.

Erdoğan: "Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır." dedi.

"Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Türkiye Yüzyılı Anayasası'nı konuşmak üzere bizleri buluşturan 2 no'lu baromuzu tebrik ediyorum. Yeni Türkiye'nin sembollerinden olan adada düzenlenen sempozyum hayırlara vesile olsun. 27 Mayıs'ta yargı tiyatrosu ile idam edilen Adnan Menderes'i rahmetle minnetle yad ediyorum.

Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. Menderes ve arkadaşlarının şahsında önce mahkum edilen sonra idam edilen bizatihi milletin özgür iradesidir.

Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. Anadolu ihtilalini içlerine sindiremeyenler, milli iradeyi gasbetmek için 22 yıl boyunca her yolu denediler. Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir."

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