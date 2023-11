Erdoğan: Bugün bir başlık atıyorum; yeniden İstanbul...

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 'Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı okulları harabeye çevrildi. Sığındıkları mülteci kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Göç eden sivillerin üzerlerine yollarda bombalar yağdırıldı. Sabiler hunharca katledildi. Babalara yavrularının parçalarını toplattılar.

* Gazze cehennemi yaşadı. 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. İnsanlık tarihine kara birer leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar. Yaklaşık 16 bin Gazzeli kardeşimiz şehit oldu. 35 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz yaralandı. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Esir takaslarını insani arayı akan kanın durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz.

* İyice köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha çok kan dökmesinin önüne mutlaka geçilmelidir. Netanyahu tüm Yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor.'

"Yarın BAE'ye gidiyoruz"

* Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyoruz. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Cuma günü başlayan esir takaslarını ve insani arayı müsbet bir gelişme olarak görüyoruz. Gazze'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin bir kısmının bölgeye ulaştırılmasından memnunuz. Ancak ulaşan yardımlar ihtiyaçları karşılamaktan uzak. İsaril köşeye sıkışan Netanyahu'nun daha fazla can almasının önüne geçilmelidir. Antisemitizmi körükleyerek tüm yahudilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Dünyada islam düşmanlığı da yükseliyor. Batılı ülkelerin sorumsuz söylemlerinin bedelini bu ülkelerde yaşayan göçmenler ödüyor.

Ateşkes için temaslara hız verilecek

* 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere Türkiye’ye getirerek tedavileri ile ilgileniyoruz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecek. Ateşkesin kalıcı olması için temaslarımıza hız vereceğiz.

* Ülkemize ve partimize dair hususları da ihmal etmiyoruz. Almanya ve Cezayir ziyaretlerinde ikili ticari, beşeri ve savunma konularını ele aldık. Almanya ile 50 milyar seviyesinde olan ticaretimizi 60 milyara, Cezayir ile olan 6 milyar olan ticaretimizi 10 milyara taşımayı hedefliyoruz. Maldivler'in ziyareti ile bir ilki gerçekleştirdik. Dostlarımızı artırma hasımlarımızı azaltma politikamızı uyguluyoruz. Biz diplomasiyi sıfır toplamlı bir oyun olarak görmüyoruz. Ülkeler arasında anlaşmazlıkların olması doğal. Asıl olan kördüğüme dönüşmeden çözme iradesidir. 7 Aralık'ta yapmayı planladığımız Yunanistan ziyaretine yaklaşımımız bu yönde. İhtilaflarımız dün de vardı bugün de olacak. Bu gerçek aynı iklimi aynı denizi paylaşan iki ülke olarak ortak paydada buluşamayacağımız anlamına gelmiyor. İşbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok başlık var. Seyahatimizin şimdiden ülkelerimiz açısından yeni bir sayfa açılmasına vesile olmasını diliyorum.

"134 milyar dolara çıktı"

* Muhalefetin kara propagandalarına rağmen firmalarımız dünya çapında başarılara imza atıyor. Diğer firmalarımıza da ilham kaynağı oluyor. Dünyadaki krizlere rağmen bu ivmeyi değerli buluyoruz. Bu iklimin güçlenmesi için iş dünyamıza her türlü desteği sağlıyoruz. Her girişimcimizin yanındayız. Merkez Bankamız bu amaçla yeni yatırım taahhütlü kredi programına 100 milyar dolarlık limit tahsil edildi. 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit ayrılacak. İhracatçılarımız için günlük reeskont limitlerini 10 kat artırıp 3 milyar seviyesine çıkardık. Her iki kararın özel sektörümüze hayırlı olsun. Merkez Bankası brüt rezervlerimizin Eylül 2014'ten bu yana ilk kez 134,5 milyar dolara çıktığının müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Emeklilere 5 bin lira

* Emeklilerimizle ilgili son müjdemizi de paylaştık. 5 bin TL ödeme kararımızı çalışan emeklilerimize de teşmil ediyoruz. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra çiftçi ve Bağ-Kur'lular dahil, çalışan tüm emeklilerimize tek seferlik ödemelerimizi yapacağız. 15.2 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin TL ödemiş olacağız. Kararımızın emeklilerimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

* Deprem turistleri son seçimlerde sandıkta derslerini aldılar, milli iradenin şamarını yediler. Ekonomik hayattaki deprem fırsatçılarına da biz göz açtırmıyoruz. Yapı malzemeleri ve yapım işlerinde piyasa gerçekleri ile izah edilmeyecek fahiş fiyatlar söz konusu. Aynı malzeme aralarında 60-70 kilometre olan iki şehrimizde yüzde 30 farkla satılıyor. Aç gözlülükten kaynaklanan bu vicdansızlığın üzerine gitmekte kararlıyız. Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 2025 sonuna kadar mevcut cezaların 10 kat daha ağır uygulanmasını sağlayacağız. Deprem konutlarını tamamlamak için bölgede çalışan firmalarımıza da her türlü desteği vereceğiz.

* İstanbul Sözleşmesi'ni dillerine dolayanların amacı toplumsal yapımızı çökertmektir. LGBT... Bu sapkın sapık akımlar karşısında tek dik duran Cumhur İttifakı'dır AK Parti'dir. Biz meydanı bunlara bırakmayacağız.

* Gençlerimize 150 bin liralık evlilik kredisi imkanı sunacağız. Kredi kullanan gençlerimiz aynı zamanda 2 yıl boyunca aile danışmanlık hizmetinden de faydalanacak. Seçim vaatlerimizden olan Aile ve Gençlik Fonu'nun da hayırlı olmasını diliyorum.

Ücretsiz doğalgaz desteği

* Ücretsiz doğalgaz desteğimiz sürüyor. Nisan ayından beri konutlardaki mutfa ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen doğalgaz tüketiminin faturalardan düşüyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza toplam 87 milyar liralık doğrudan destek sağlamış olduk. Bu uygulamayı Nisan 2024 dönemine kadar devam ettireceğiz.

Muhalefete eleştiri

* Bizim gündemimizde sadece ülkeye millete hizmet var. Muhalefetin gündeminde ise bolca ayak oyunu kimin kimi hançerlediği var. Muhalefette bolca ayak oyunu var. Bizim gündemimizin en başında Türkiye Yüzyılı'nın inşası varken, onların gündeminde bölücü örgütün emrinde olanlarla Meclis'te nümayiş yapmak var. Ne Türk siyaseti ne de Türk demokrasisi böyle bir manzarayı asla hak etmiyor. Milletimiz iktidarı denetleme görevi verdiği muhalefetin pembe dizileri aratmayan hançer siyasetinden artık bıktı usandı. Vatandaş adlarını duymak, yüzlerini görmek dahi istemiyor. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra biraz umutlanmıştık. Belki hatalarını anlarlar demiştik ancak batı cephesinde değişen hiçbir şey olmadı. Ağır yenilginin tüm faturasını cumhurbaşkanı adaylarına kestiler. Şimdi de devletin bakanlıklarını dağıttıkları gizli mutabakat konusunda aynı taktiği uyguluyorlar. Haberimiz yoktu diyerek kirli pazarlıklardan kendilerini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Utanmasalar seçim gecesi söyledikleri 'kazanıyor' yalanını da inkar edecekler. Ama video o kadar güzel bir alet ki, bunlara manevra fırsatı vermedi. CHP'de genel başkanlık koltuğundaki şahıs değişti ama siyaset yapışı değişmedi.

"Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba"

* Kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Bunların ortada fol yok yumurta yokken gelin güvey olma sevdasını 14-28 Mayıs seçimlerinden hatırlıyoruz. O zaman da erken gaza gelip kendilerini komik duruma düşürmüşlerdi. Hızlarımıza yetişebilirlerse bizden öğrenecekleri çok şey var. Bizdeki muhalefetten ne köy olur ne kasaba.

* Rakiplerimizin karşımızdakiler değil asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Gençler unutmayın bugün bir başlık atıyorum; yeniden İstanbul...

* Bizim kuklalarla ve kuklacılarla işimiz yok. Biz kuklacıyı da parmağında oynatan üst akılla mücadele ediyoruz. Seçim takvimimiz işliyor. 4 ay sonra yapılacak seçimle ilgili çalışmaları kendi önceliklerimize göre yürüteceğiz. Belediye başkan adaylıkları için başvurular sona erdi. Elektronik ortamda illerimizin temayül yoklamalarını yaptık. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile görüşmelerimiz ilerliyor.