Erdoğan: Can kaybı 35 bin 418'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamaya yapıyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında gerçekleşen kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamaya yapıyor.
- 500 kilometrelik alanda yıkıma neden oldu.
- Can kaybı 35 bin 418'e yükseldi, 105 bin 505 vatandaşımız yaralandı.
- Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.
- Büyük felaketlerde görülebilecek aksaklıklar yaşandı.
- Yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz çalışmalara katılıyor.
- İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun; yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi
- Enkaz haline gelen 19 bin 15 bininin müdahalesi tamamlandı.