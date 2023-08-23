Erdoğan: Çanakkale'deki yangının yayılması durduruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, sözlerine, dünden bu yana yangınla mücadele eden Çanakkaleli ve Bursalı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın koordinasyonunda 8 uçak, 26 helikopter, 296 arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 1328 personelle yangına müdahale edildiğini belirten Erdoğan, "800'ü ormanlık olmak üzere toplam 1500 hektar alanın etkilendiği yangının can kaybına yol açmaması için gerekli tüm tedbirler alındı. Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar işimizi zorlaştırsa da yangının yayılması durduruldu. İnşallah kısa sürede de kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki yangınların yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı sebeplerle çıktığını aktaran Erdoğan, ihmalkarlık veya özensizliğin, çok büyük felaketlerin yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Buradan tüm vatandaşlarımı hava sıcaklıklarının 40 ila 50 dereceler arasında seyrettiği bu yaz günlerinde daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Türkiye'nin başına gelen her sıkıntılı durumu ellerini ovuşturarak izleyenleri, size, milletimizin vicdanına havale ediyorum." ifadelerini kullandı.