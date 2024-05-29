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Erdoğan, CHP ziyareti için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. Erdoğan, ziyaretin tarihiyle ilgili olarak "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Erdoğan, CHP ziyareti için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e yapacağı iade-i ziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9’undan sonra" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi.