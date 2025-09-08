Erdoğan: CHP'nin koltuk kavgasının ülkemize zarar vermesine 'eyvallah' demeyiz

Erdoğan, açıklamasında "Bağırsalar, çağırsalar, yabancı medya kanallarına süklüm büklüm sızlansalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklardır. Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı bir şeydir tanımamak ayrı şeydir.

"Mahkeme kararını tanımamak hukuk devletine kafa tutmaktır"

Giderseniz kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracat edersiniz. Ben mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması düşünülemez. Sokakların karıştırılmasına İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere milletin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefette kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyyen yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.