Erdoğan, CHP’ye hangi başlıklarla gidiyor?

Besti KARALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne iadeyi ziyarette bulunacak. Ziyaretin Kurban Bayramı’ndan önce Haziran ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

AK Parti kulislerinde, bu ziyaretin sadece bir iadeyi ziyaretten ibaret olmayacağının altı çizilirken, Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkanı olarak değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapacağı ziyaretin tarihi bir anlam taşıdığı kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iadeyi ziyarette dosyasında 5 ana başlık olacağı dile getiriliyor.

“Yeni anayasa için ortak çalışma isteyecek”

AK Parti kulislerinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyarette yeni anayasa çalışmalarını hatırlatarak, bu dönem tarihe yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü herkesin mutabık kalacağı, Meclis’teki tüm partilerin ortak kararıyla, ‘imza atılsın’ temennisini dile getireceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda, “bu konuya partiler üstü bir mesele olarak bakmamız gerekir’ vurgusunu yapacağı da söyleniyor.

“Milli meselelerde birlikte duruş”

Erdoğan’ın dosyasında, ‘milli meselelerde ortak ve birlikte duruş sergileyelim’ başlığının ikinci sırada yer alacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli meselelerinde özellikle dünyaya karşı, ‘ortak duruş’ mesajının verilmesinin önemine vurgu yapacağı belirtiliyor.

“Sistemin aksaklıkları için öneri isteyecek”

Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksaklıkları, gerekse bakanlıklarda yaşanan aksaklıkları yapıcı bir şekilde dile getirmelerinin varsa önerilerinin de kendileri için kıymetli olacağını söyleyeceği tahmin ediliyor.

“Özel’in ziyaretteki talepleri gündemde”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sırasında bir dizi talep götürmüştü. Erdoğan’ın da o talepleri değerlendireceği kamuoyuna yansımıştı. Özel’in gündeme getirdiği 28 Şubat’ın tutuklu paşalarının tahliye olmalarına ilişkin talebi karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özel’in gündeme getirdiği, ‘emeklilerin durumu, Gezi Devası tutuklularının yeniden yargılanması, belediyelerin borçları, kayyum atamaları…” başlıklarına da ziyaret sırasında açıklık getireceği belirtildi.

“Diyalog devam etmeli”

Erdoğan’ın görüşmede, ‘siyasette diyaloğun’ önemine dikkat çekeceği ve bu müzakerelerin devam etmesini dile getireceği de kaydedildi. Değişik konularda müzakerelerin, parti ve Meclis yönetimi ile de devam etmesi gerektiğine dikkat çekeceği belirtildi.

Öte yandan ziyarette; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hükümetin ekonomik politikalarından, dış politikadan da bahsedeceği ifade edildi.