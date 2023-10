Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın kapısı herkese açık

Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında mayıs seçimlerine değinen Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın bu süreçte sergilediği sağlam ve ilkeli duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'ndaki tüm ortaklarına teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah Türkiye Yüzyılı destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak ve gelecek nesillere armağan edeceğiz. Ülkesinin ve milletinin bekası, istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla, açık olduğunu belirtmek isterim." dedi.

Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını, yapılan kirli pazarlıkları hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz. Hep söylediğimiz gibi biz beşeri planda milletin gücünden daha büyük güç görmedik, tanımadık, bilmiyoruz. AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den 14 ve 28 Mayıs 2023'e kadar girdiği her seçimde bu hakikati bizzat yaşadık. Aynı şekilde vesayetle ve terörle mücadelemizden 15 Temmuz şanlı direnişimize kadar maruz kaldığımız her saldırıda bu hakikati tecrübe ettik." dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Allah sadece bizi değil, herkesi böyle bir kabusun içine düşmekten korusun. Kimseye yar olmamış bu gök kubbede bırakacağımız hoş sedalar ne kadar çok olursa, gelecek nesillerden o derece samimi hayır dua alacağımıza inanıyorum. Sizlerden de çalışmalarınızı bu anlayışla yürütmenizi istiyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiniz katkılar için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum."

Erdoğan, geçen hafta demokrasi şöleni havası içinde gerçekleştirdikleri AK Parti 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK), Merkez Disiplin Kuruluna, Parti İçi Demokrasi Hakem Kuruluna, Siyasi Erdem ve Etik Kuruluna seçilenleri tebrik etti.

MKYK'de, Genel Merkezde halen görev üstlenenler dışında milletvekillerine yer vermediklerine dikkati çeken Erdoğan, hem illerindeki yoğun çalışmaları hem Meclis faaliyetleri sebebiyle zaten ağır bir yük altında olan milletvekillerine, seçimlerde ilave görevlendirmeler de yaptıklarını belirtti.

Milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Sizler, milletin temsilcisi ve AK Parti Milletvekili konumunuzla, Genel Merkezimizin tüm faaliyetlerinin tabii bir parçası olarak, sıfatların en yücesine sahipsiz." diye konuştu.

"Tekrar gözden geçireceğiz"

MKYK'yi daha geniş bir yelpazeye yayarak, Genel Merkezin temsil alanını genişletme ve ülkenin tamamında daha etkin çalışmalar yürütmesine imkan sağlama düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, 2024 seçimlerine bu MKYK ve MYK ile hazırlanacaklarını, vakti geldiğinde yapacakları olağan kongrede ise Genel Merkez yönetimini, performans ve temsil odaklı bir anlayışla tekrar gözden geçireceklerini dile getirdi.

Bu süreçteki en önemli kriterlerinin, gelecek yıl mart ayında yapılacak belediye başkanlığı seçiminde elde edilecek sonuçlar olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi 'gerçek belediyecilikle' tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yoktur. Sizlerin, mayıs seçimlerinin ardından yaz döneminde de köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir dolaştığınızı, hem teşkilatımızla, hem vatandaşlarımızla kucaklaştığınızı biliyorum. Sözüne, şikayetine, talebine kulak verdiğimiz, derdine derman olmak için samimi gayret göstererek gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız, bizim için bir kazançtır. Bu süreçte bakanlarımız da 81 vilayetimize adeta çıkarma yaptılar, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız ve milletimizle istişareler gerçekleştirdiler. Verimini hep birlikte gördüğümüz şehir buluşmalarımızı devam ettireceğiz."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"​​Ne siyasette ne kamuoyunda ne şehirlerimizin gündeminde en küçük bir boşluğa meydan vermeyeceğiz. Unutmayınız, bizim bıraktığımız her boşluk, muhalefetin yalanları ve iftiralarıyla doldurulacaktır. Türkiye'ye 21 yılda asırlık eser ve hizmetler kazandırmış, demokrasi ve kalkınma atılımları yaptırmış, çağ atlatmış bir kadro olarak, bize yakışan neyse onu yapacağız. Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, daha çok iç mücadeleye dönük, ülkenin sorunlarına ilgisiz, lakayt, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece, iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarıya karşı farklı bir duruş ve söylem sergiliyorlardı. Bunların gündeminde sadece belediyelerinin asansörlerine kimin bineceği vardı. Bugün de koltuklarını, çıkarlarını ve siyasi ikballerini korumaktan başka bir dertleri yok."

"Sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz"

Erdoğan, hazirandan bu yana AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP'nin yaptığı çalışmalara ilişkin bir video izletti. Daha sonra Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üstelik tek parti faşizminin temsilcilerinin bu kifayetsiz muhterislik örnekleri yeni de değildir. Milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, ilk koyduğunda da 'açık oy gizli tasnif' yöntemini kullanan, milletin tercihiyle başa gelmiş Başbakanı asan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten söz ediyoruz. Hatırlayınız; rahmetli Menderes, ülke ve millet için ne yaptıysa, bunlara rağmen yaptı. Rahmetli Özal, tarihe damgasını vuran reformlarını bunlara rağmen gerçekleştirdi. Biz de 21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik.

Siyaset, şayet siz üzerinize düşenleri hakkıyla yapmazsanız, daima sürprizlere açık bir alandır. Belediye başkanlığı seçimlerinde bu tür sürprizler yaşadık. Önümüzdeki seçimlerde, her şeyi olması gerektiği şekilde yaparak, sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz. Bu konuda en büyük görev de sizlere düşüyor. Önümüzdeki süreci, 'önce ülkem, önce memleketim, önce partim' anlayışıyla yürütürsek, hep birlikte kazanırız. 'Önce ben, önce benim çıkarlarım, hesaplarım, önceliklerim' diyenlerin ise karşımızdakilerden farkı kalmaz. Bu konuda her birinize güveniyorum, inanıyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları:

- Bir süredir yürüttüğümüz yoğun hava operasyonlarını; daha da artırarak, terör örgütü mensuplarını her an, her yerde imha edeceğimizi göstererek sürdüreceğiz.

- Gazze’ye yönelik orantısız ve her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıları, dünya kamuoyu nezdinde İsrail’i hiç beklemediği ve istenmeyen konuma itebilir.

- İsrail, devlet gibi değil örgüt gibi davranırsa, sonunda örgüt gibi muamele görmeye başlayacağını unutmamalıdır.

- İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.

- Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak, arabuluculuk ve 'adaletli hakemlik' dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız.