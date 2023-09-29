Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.

- İleri teknolojiyi 10 bin kilometre uzakta arayanları buraya davet ediyoruz. Koltuk kavgalarına bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri büyük kazanç olacak.

- TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor.

- E-Devlet uygulamamızda 7300 hizmet sunuluyor. 64 milyon insanımız e-Devlet kapısını kullanıyor. Avrupa'da örnek gösterilen bir sistem kurduk.

- Savunma sanayii alanında hepsi birbirinden kritik 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz.

- Hava gücümüzde çarpan etkisi oluşturacak Kızılelma'nın testlerini hızla tamamlıyoruz. Kızılelma'nın envantere girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz.

- Savunma sanayii hamlelerimizle birlikte ihracatımız da katlanarak artıyor. Savunma ihracatında bu yılki hedefimiz 6 milyar doları aşmaktır.