Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman? AK Parti'den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yaptı. AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili başlıklar ele alındı. Çelik, kameralar karşısında yaptığı konuşmada, "Süreç için önümüzdeki günler önemli" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edeceğini duyurdu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçtiğimiz dönemki çalışmalarla ilgili hem milletvekillerimizin gündeminde ziyaret ettikleri yerlerde vatandaşlarımızla buluşmaları neticesinde gördükleri konularla ilgili olarak büyük bir data ortaya çıktı. Milletvekili arkadaşlarımızın uluslararası konularda önemli görevleri var. Milletvekili arkadaşlarımızın önerileri oldu. Bunlar da önümüzdeki dönemki siyasetimize boyut kazandırılması için ele alınacak.

"Ayın 11-12-13'ünde kamp gerçekleştireceğiz"

Ayın 11-12-13'ünde kamp gerçekleştireceğiz. Bu istişare toplantılarını, yapacağımız kampımızla birlikte tamamlamış olacağız. Önümüzdeki dönemdeki siyasi konuların boyutlandırılması, yönlendirilmesi bakımından istişare sürecini gerçekleştirmiş oluyoruz.

Siyasi gündemde takip ettiğimiz çok sayıda konu var. Dün biliyorsunuz peygamber efendimize ve Hz. Musa'ya dönük olarak bir mizah dergisi tarafından gerçekleştirilen saygısızlığa en güçlü şekilde tepkimizi verdik. Bir kere daha lanetliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyeti, milletimizin peygamberimize dönük olan aşkının tezahürü olarak gündeme geldi. Biliyorsunuz çok uzun zamandır Avrupa'da Kuran'ı Kerim'e dönük olarak, Hz. Peygamber'e dönük olarak yapılan saygısızlıklara şahit oluyoruz. İslamofobik akımlarla da mücadele ediyoruz. Bunun fikir özgürlüğüyle bir ilgisi yok. O şekilde yorumlanması mümkün değil. Bize göre doğrudan İslam'a ve Hz. Musa'ya düşmanlık yapan nefret suçudur.

"İslam düşmanlığı, kabul edilemez"

İslam düşmanlığı, hangi din olursa olsun bu değerlere saygısızlık yapanlara karşı bu bizim sürdüreceğimiz bir mücadeledir. Dün bu hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Bu hassasiyet son derece değerlidir. Bütün bunlar yapılırken bir kere daha dünyaya değerler konusundaki en net mesajımızı vermiş olduk. Fakat bunlar yapılırken bazı kişilerin polislere saldırması gibi davranışlar tabii ki kabul edilemez. Unutmayalım ki tepkimizi gösterirken hakkaniyet çizgisinde kalmak lazım. Birtakım yanlışların içine düşülmemesi lazım.

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi

Cumhurbaşkanımız DEM Parti heyetini haftaya kabul edecek. Gün belli olduğunda bu paylaşılacaktır.

Anayasa konusu bütün bu siyasi gündemden farklı olarak gündeme geliyor. Türkiye'nin bir sivil anayasaya ihtiyacı var. AK Parti olarak kendi aramızda yaptığımız toplantıları düzenli biçimde yapıyoruz. Biz siyasi ve hukuki tutum belgesi çıkarmak için çalışıyoruz.