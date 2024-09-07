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Erdoğan: Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nde açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Erdoğan: Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de yapımı tamamlan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Depreme hazırlık, Türkiye için bir beka meselesidir, hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz” derken, "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor” ifadesini kullandı.

“Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız”

"Gebze-Darıca sahil metro hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı) İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak" ifadesini kullandı.

“Tek bir cümle bile kuramıyorlar”

İzmir Körfezi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar" şeklinde konuştu.

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