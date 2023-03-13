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Erdoğan, Destici ile görüştü

BBP lideri Destici, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyeceklerini, ancak partisinin 81 ilde kendi ismi ve adaylarıyla seçime katılacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Seçimlere 2 ay gibi kısa bir süre kala partiler arası temaslar da devam ediyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, seçim gündemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyleyen Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor." dedi.

Destici, partisinin 81 ilde kendi ismi ve adaylarıyla seçime katılacağını açıkladı.

 

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