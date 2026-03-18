Erdoğan: Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez

Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle şehitlerimizi anarak başladı. Erdoğan, "Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez"

Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Dikkat edin, Anadolu, baba dolu denmiyor. Burası çok anlamlı. Şehit ahbabı olan aziz milletimizin nazarında cennet vatanımızın her karış toprağı Çanakkale'dir, Gelibolu'dur. Ve dost-düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. Çanakkale Türk milletinin varoluş mücadelesidir. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometre kareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir. Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, ittihat fikridir, mücadele azmidir. Çanakkale'de Anadolu'nun her ili bir ilçesi vardır. Çanakkale'de Saraybosna vardır. Çanakkale'de Balkanlar vardır. Çanakkale'de Kafkaslar, Kuzey Afrika vardır. Çanakkale'de Çanakkale'de gönül ve kültür coğrafyamızın hemen her köşesinin duası, niyazı, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan milyonların muhabbeti vardır.

"Çanakkale zaferler silsilesinin altın halkalarından biridir"

Burada milletimizin seciyesini anlatan şu gerçeği de belirtmek isterim. Çanakkale Bedrin aslanlarıyla aynı yüreği taşıyan aslanların, Akif'in 'Asım nesli' diye adlandırdığı o mübarek neslin bize bıraktığı mirastır, bir destandır, zaferler silsilesinin altın halkalarından biridir. Çanakkale Savaşı epik bir kahramanlık hikayesi olduğu kadar aynı zamanda dramatik bir hikayedir. Çanakkale içinde aynalı çarşı, anne ben gidiyorum düşmana karşı türküsü henüz bıyığı terlememiş delikanlıların lise ve Darülfinun talebelerinin türküsüdür. Milli şairimiz Akif, Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda derken işte bu acı hakikati dile getiriyor. Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor derken sadece Türk şiirinin en güzel mısralarından birini terennüm etmiyor. Bununla birlikte aziz ve asil milletimizin umut güneşi olan gençlerin sönen ocakların destanını da haykırıyor. İnşallah son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacak, bu toprakları bize vatan eyleyenlerin fedakârlıklarını asla unutmayacağız. Çanakkale zaferimizin 111. seneyi devriyesinde bizlere bu cennet vatanı miras bırakan, bu büyük Cumhuriyeti emanet eden bütün İstiklal kahramanlarımızı, bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıralarını bir kez daha kemâl-i hürmetle yâd ediyorum.

"Şiddete toleransımız yoktur"

Erdoğan, “Eğitim Ailesi ile İftar Programı”nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu bir defa herkes bilmeli ve anlamalıdır: Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti

Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini vurguluyorum.

Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz.