Erdoğan duyurdu: İlk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Özel kontenjan ayrılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye bastığını belirten Erdoğan "Bu projemizde de şehit ve gazilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz, 3 çocuğu olan ailelerimize özel kontenjan ayıracağız." ifadelerini kullandı.

"İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz"

"İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan "Vatandaşlarımız uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimiz inşallah rahatlayacak. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız." dedi.