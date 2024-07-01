Erdoğan: Ekmekten suya her şeye zam yapıyorlar!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, muhalefete yüklendi.

Erdoğan muhalefeti zam yapmakla suçlarken, muhalefetin iktidara gelmesi halinde, memura emekliye zam yapacağı yönündeki vaatlerini anımsattı ve bu muhalefetin bu sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Mahalefeti eleştiren Erdoğan şunları söyledi:

"Seçimler bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Gençlere, kadınlara, esnafa, emekliye verilen sözlerin tamamı unutuldu. Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. 'Ucuzlatacağız, fiyatını indireceğiz, hatta bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerin neredeyse tamamında astronomik fiyat artışlarına gittiler. Bu konuda gemi öyle bir azıya aldılar ki kendi partilileri bile isyan etmeye başladı.

İş üretmek, verdikleri sözlerin arkasında durmak, hizmet etmek yerine bütün enerjilerini artık bahane bulmaya harcıyorlar. Devraldıkları kimi belediyelerde eski başkanlarımıza iftiralar atacak kadar siyasi ahlaktan yoksun davranıyorlar. Allah var, bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar; şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turu ile diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar."