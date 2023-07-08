Erdoğan: Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları konusunda, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt Vilayet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan, emekli maaşları konusunda, "Refah payı ile zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." dedi.
Erdoğan, "Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.