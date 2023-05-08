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Erdoğan: En büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz

“45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuşan Erdoğan, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “45000 Öğretmen Atama Programı”nda konuştu.

Erdoğan, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdiğimiz terör bataklığını Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de tamamen kurutacağız."

 

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