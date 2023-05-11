Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, "En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan: "(Temmuz ayında) En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak." açıklaması yaptı.