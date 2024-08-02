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Erdoğan engelli Instagram’dan önce cuma paylaşımı yaptı sonra sildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirilen Instagram'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yapıldı. Paylaşım bir süre sonra silindi.

Haber Merkezi
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Erdoğan engelli Instagram’dan önce cuma paylaşımı yaptı sonra sildi
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Instagram hesabından ise erişimin engellendiği gün 'Hayırlı Cumalar' mesajı paylaşıldı. Erdoğan'ın paylaşımı dakikalar sonra kaldırıldı.

Türkiye'deki Instagram kullanıcıları uygulamaya yalnızca VPN üzerinden erişebiliyor.

Ne olmuştu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişimi engelledi.

BTK tarafından yapılan ilk açıklamada, platformun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle kapatıldığı belirtildi.Öte yandan, BTK'nın web sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisine ulaşıldı.

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