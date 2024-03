Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum'daki mitinginde konuştu.

Konuşmasında Erzurum'a yirmi bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladıklarını kaydeden Erdoğan, “Palandöken Kayak Merkezimizle Konaklı Kayak Merkezimizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un Kız Sporları Merkezi hüviyetini güçlendireceğiz. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza on buçuk milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda iki bin otuz iki yataklı, yirmi yedi hastane dahil, yüz yedi adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunların arasında yedi yüz yataklı Erzurum Şehir Hastanesi ve dört yüz Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor. Savaşta hançeri vurur Erzurum. 31 Mart günü gurur Erzurum. TOKİ vasıtasıyla on dört bin dokuz yüz on dokuz konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan On bin on yedi konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde beş bin dört yüz otuz beş riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşüm Projesinde yaşanan gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz. Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan şehrimizde bugün dört adet atık su, arıtma tesisiyle nüfusun yüzde altmış ikisine hizmet veriyoruz. Erzurum'daki on üç millet bahçesinin projemizden onunu tamamladık. Düşünün yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada kırk dokuz kilometreden devraldığımız Bölünmüş yol mesafesini altı yüz yirmi kilometreye çıkardık. Pirinkayalar, İspir, Özbağ bir iki, Özlüce Arkun bir iki ve Güllübağ tünellerini tamamlayıp hizmete aldık. Aksukapı Mevlana ve büyük geçit köprülü kavşaklarını bitirerek trafiğe açtık. Horasan Karakurt, Sarıkamış yolunu, Erzurum, Çat, Bingöl yoludur. İşbir, Rize yoludur Erzurum Pasinler, Horasan yolunu, Hınıs şehir geçişini olduğu çevre yolu ve bağlantı yollarını bölünmüş yol olarak inşa ettik. Halen yapımı süren çok sayıda tüneli, ve yolu bu yıldan başlayarak kademe kademe hizmete alacağız.” dedi.

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı

Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattının proje çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde inşasına da geçeceğiz. Yaptığımız yatırımlarla modernize edip büyüttüğümüz Erzurum Havalimanımızın yolcu sayısı yılda yüz beş binden bir milyonun üzerine çıktı. Tarım ve ormanda şehrimize on bir baraj, bir içme suyu tesisi, yirmi üç sulama tesisi, üç arazi toplulaştırma projesi, üç yüz yedi taşkın koruma tesisi, on beş gölet ve yirmi sekiz hidroelektrik santrali kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle, Erzurum'da beş yüz elli dört bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık dört milyar lira gelir artışı sağladık. Toplam iki yüz seksen bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak, söylemez barajı başta olmak üzere barajının yapımı sürüyor. Daphan Ovası cazibe sulamasının ilk kısmını tamamladık. İkinci kısım ihalesine bu yıl içinde çıkıyoruz. Başköy Barajı sulaması ve Sakalıkesik Ovası sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz. Çeşitli safhalardaki on üç tesisi bitirdiğimizde dört yüz yirmi beş bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerimize Otuz iki milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimizde bir Teknokent kurduk. Organize sanayi bölgelerimizin altyapısını güçlendirdik. Mevcut organize sanayi bölgesini büyüterek yatırım için bekleyen iki yüz elli firma önünü açacağız. İstihdamı desteklemek için her kurumlu işverenlerimize iki milyar lira prim teşrifi verdik. Enerjide, Erzurum'un, bütün ilçelerine doğal gaz, arzını sağladık Bunların yanında büyükşehir belediyemizle, fuar merkezi, kültür yolu, canlı hayvan borsası, bilim merkezi, Barış Pınarı Köprüsü, Bilgi Evleri, miting ve gösteri alanı gibi yatırımlarıyla şehrimizi Gelişmesine katkı sağladık. İlçelerimizin tamamında Selçuklu mimarisini modern tasarımla buluşturan projelerin hayata geçirilmesini takdirle karşılıyorum.” diye konuştu.

“Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız.” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hizmetlerin, hız kesmeden devam etmesi için sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz. Kardeşlerim AK Parti ve Cumhur İttifakı bu milletin kökü peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü dizileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki onu ancak layıkıyla taşıyabilecek olanlar üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu da Davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz, kazanarak, davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır. Türkiye bizden önceki nesillerle başlayıp bizimle devam eden, bizden sonraki nesillerin bir Sonunda yaşadığı sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldik. Bugün doya doya teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamı birileri tarafından bizlere altın tepside sunulmadı. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Hele hele Dadaş çok daha iyi biliyor. Erzurum çok daha iyi biliyor. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik Nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde iki yüz elli üç şehidimizin kanı pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın, elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini, olaylara aklıselimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi, kalıntısı, zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor. Şimdi Buradan kardeşlerime bir şey daha söyleyeceğim. İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki ev Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Bitmedi. İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ne yapacağız? Ayağa kaldıracağız. Şimdi belediye başkanlarımızı ben sizlere emanet ediyorum Hazır mıyız?”