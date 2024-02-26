Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz.

- Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor.

- Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.

- Sanmayın ki belediyeleri hizmet için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak.

- 'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.

- Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız.

- AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz.