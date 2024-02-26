Erdoğan: Eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz
AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz." dedi. Erdoğan, "'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz.
- Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor.
- Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirlerimizin çehresi değişti ama muhalefetin anlayışı hiç değişmedi.
- Sanmayın ki belediyeleri hizmet için istiyorlar. Dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak.
- 'Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.
- Kimi yerlerde karşımızda ahlaktan yoksun siyaset haramileri var. Meydanı siyaset haramilerine bırakmayacağız.
- AK Parti'den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın 'eyvallah' etmeyiz.